Moto Space Racing : 2 Player est un jeu de course en 3D développé par Brain Software. Affrontez vos rivaux dans 10 niveaux difficiles. Améliorez votre course avec style en achetant de nouveaux véhicules pour devenir le pilote le plus rapide. Vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux en terminant à la première place. Allez-y et essayez ce passionnant jeu de course spatial en 3D ! Conduisez et dirigez - Touches fléchées Nitro - ShiftKick des adversaires - X ou CRespawn - KMoto Space Racing : 2 Player a été créé par Brain Software. Ils proposent d'autres jeux de course et de sport passionnants sur Poki : Fortride : Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars et Car Drift Racers 2.

Site Web : poki.com

