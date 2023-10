18 Wheeler Cargo Simulator 2 est un jeu de livraison de fret en 3D créé par Brain Software. Avez-vous toujours voulu gagner de l'argent en livrant diverses marchandises dans tout le pays et améliorer votre camion avec l'argent que vous avez gagné ? Dans ce jeu, vous êtes un chauffeur de camion chargé de livrer et de décharger les expéditions vers la bonne destination sans endommager les cartons et le camion. Allez-y, terminez chaque niveau et comparez vos scores à ceux de vos amis. Conduire - WASD ou touches fléchées Frein - Barre d'espace Caméra à bascule - C18 Wheeler Cargo Simulator 2 est créé par Brain Software. Jouez à leurs autres jeux de voiture sur Poki : Fortride : Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars et Car Drift Racers 2.

Site Web : poki.com

