2 Player City Racing est un jeu de simulation de course automobile dans lequel vous conduisez partout en ville à votre guise. Vous pouvez y jouer seul en mode solo, mais vous pouvez également profiter de la conduite avec vos amis si vous choisissez le mode à deux joueurs. Si l'idée de conduire à grande vitesse en ville vous enthousiasme, simulez cette sensation dans 2 Player City Racing ! Pouvez-vous battre tous vos adversaires jusqu'à la ligne d'arrivée et les regarder manger votre poussière ? Avant - Touche fléchée W ou Haut Retour - Touche fléchée S ou Bas Changer de direction - Touches fléchées A/D ou Gauche/Droite 2 Player City Racing est créé par Brain Logiciel. Découvrez leurs autres jeux Just Park It 11 et Extreme Off Road Cars 3 : Cargo sur Poki !

Site Web : poki.com

