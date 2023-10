Cartoon Racers : North Pole est un jeu de course automobile en 3D créé par Brain Software. Avec des graphismes époustouflants qui impressionneront tout le monde, qu'ils aiment ou non conduire, Cartoon Racers mélange les éléments les plus amusants de la course réaliste avec des arènes extravagantes sur le thème de l'hiver. Si vous êtes fan de voitures colorées et de routes verglacées, ce jeu est fait pour vous. Êtes-vous prêt à profiter du frisson de conduire sur une colline enneigée virtuelle ? Gaz - Touche fléchée vers le haut Pilotage - Touches fléchées gauche et droite Retour - Touche fléchée vers le bas Réinitialiser - HCartoon Racers : North Pole est créé par Brain Software. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Fortride : Open World, Extreme Off Road Cars 3 : Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 et 2 Player City Racing.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cartoon Racers: North Pole. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.