Cyber ​​Cars Punk Racing est un jeu de conduite en 3D dans lequel vous participez à des courses de voitures à grande vitesse dans une ville futuriste vertigineuse. Allez à plein régime et brûlez l'asphalte pendant que vous esquivez et dépassez vos adversaires, activez la nitro pour accélérer encore plus et faites ce qu'il faut pour gagner la course ! Vous pouvez collecter de l'argent en accomplissant des missions et le dépenser en skins, améliorations et nouvelles voitures. Jouez au Free Ride pour collecter des diamants et débloquer une voiture secrète encore plus cool. Il existe également d'autres modes de jeu difficiles comme Career, Hot Chase et Battle Arena. Pouvez-vous prouver votre besoin de vitesse et devenir le meilleur coureur de cette cyber-ville ? Cyber ​​Cars Punk Racing a été créé par AYN Games. Ils créent des jeux de course et de conduite 3D réalistes. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cyber Cars Punk Racing. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.