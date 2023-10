Demolition Derby Crash Racing est un jeu de course en ligne créé par Destruction Crew. Dans ce jeu, vous devez survivre dans une arène de voitures de course rapides en détruisant les autres voitures. Choisissez votre muscle car et commencez à courir dans une variété de modes, et détruisez toutes les voitures sur votre chemin. Le jeu propose plusieurs pistes, événements, modes et voitures à débloquer. Assurez-vous d'éviter les voitures entrantes à grande vitesse et de devenir une épave de voiture. Le jeu propose un moteur physique de crash réaliste, ce qui rend la destruction d'autres voitures encore meilleure. Achetez de nouvelles voitures ou améliorez votre voiture dans le garage. Améliorez le moteur, le blindage, les freins et bien plus encore ! Essayez le nouveau mode sans fin, survivez le plus longtemps possible dans l'arène et établissez un nouveau score élevé ! Faites la course, évitez, écrasez et battez vos adversaires pour devenir le champion ultime de Demolition Derby Crash Racing.WASD - move Space - nitroEsc - menuDemolition Derby Crash Racing a été créé par Destruction Crew, basé aux Pays-Bas. Ils ont également créé Rocket Soccer Derby qui est désormais disponible sur Poki.

Site Web : poki.com

