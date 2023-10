School Bus Demolition Derby est un simulateur de derby de destruction en 3D avec une touche d'originalité. Choisissez l'un des nombreux bus scolaires et commencez à participer à divers événements de derby de démolition à travers le monde. Débloquez des éléments améliorables, de nouveaux moteurs et des travaux de peinture en utilisant la monnaie que vous avez gagnée en détruisant d'autres véhicules. La physique est très réaliste dans ce jeu, alors essayez de viser les côtés des autres bus pour avoir le plus d'impact. Êtes-vous prêt à scolariser vos adversaires ?Conduire - Touches WASDNitro - Touche EspaceSchool Bus Demolition Derby est créé par Destruction Crew. Découvrez leurs autres jeux Rocket Soccer Derby et Demolition Derby Crash Racing sur Poki !

Site Web : poki.com

