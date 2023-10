Zombie Derby est un jeu de course combiné à un festival de meurtre de zombies, créé par Brinemedia. Conduisez votre voiture pour tuer les zombies qui se mettent sur votre chemin. Assurez-vous d’utiliser votre carburant judicieusement lorsque vous en manquez. Lorsque vous restez immobile, vous serez une prière facile pour les zombies qui arrivent. N'oubliez pas non plus d'utiliser vos nitro-boosts car ils peuvent simplement vous aider à franchir cette colline ou cet écart. Accélérer - Avec flèche vers le haut Tirer sur le pistolet - Barre d'espace Utiliser nitro - LShift Incliner avant/arrière - Flèche gauche/droiteZombie Derby était créé par Brinemedia, et est le premier opus de la série Zombie Derby, qui contient également Zombie Derby 2.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zombie Derby. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.