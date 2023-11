Zombie Rush est un jeu d'action roguelike dans lequel vous pouvez incarner différents héros pour vous frayer un chemin à travers des vagues de zombies ! Chaque héros apporte ses propres capacités sur le champ de bataille, et vous pouvez renforcer ces capacités en utilisant les gemmes que vous gagnez en tuant les zombies. Armé d'armes à feu automatiques, vous devez mener la bataille en vous déplaçant rapidement pour éviter de subir des dégâts ! Au fur et à mesure que vous combattez, vous deviendrez plus fort, découvrirez de nouveaux avantages et améliorerez vos compétences spéciales. Plus vous jouez, plus le jeu devient difficile avec des zombies de plus en plus dangereux. Il est temps de mettre vos compétences et votre courage à l'épreuve !

Site Web : poki.com

