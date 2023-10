Cursed Treasure est de retour avec un nouveau pack de niveaux ! Cursed Treasure Level Pack est un jeu de tower defense dans lequel vous incarnez un suzerain maléfique. Protégez vos gemmes des vagues de héros avec de superbes tours évolutives, de nouvelles compétences et des sorts dévastateurs dans jusqu'à 15 nouveaux niveaux ! Rejouez les niveaux pour obtenir des scores « brillants », et débloquez de nombreuses nouvelles compétences ! Dans un jeu de tower defense, des vagues d'ennemis viennent attaquer votre château. Vous devez construire des tours dotées de capacités spéciales pour défendre votre château et vos trésors. Utilisez votre souris pour choisir les tours que vous souhaitez construire et où vous souhaitez les placer. Cursed Treasure Level Pack a été créé par Iriysoft et est le nouvel opus de la série Cursed Treasure.

