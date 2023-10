Zombie Derby 2 est un jeu de conduite sanglant et plein d'action créé par Brinemedia. Gagnez de l'argent pour améliorer votre voiture et vaincre encore plus de zombies ! Jouez à Zombie Derby 2 sur Poki et aidez à sauver la planète des hordes de morts-vivants. Économisez du carburant en relâchant la pédale d'accélérateur lors d'un saut. Jouez à Zombie Derby 2 gratuitement dans votre navigateur dès aujourd'hui.

