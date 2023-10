Hot Dog Zombies est un jeu d'adresse dans lequel vous devez lancer des hot-dogs sur les zombies qui prennent d'assaut la plage. Assurez-vous de frapper chacun d'eux suffisamment de fois pour les tuer. Après chaque niveau, vous gagnez de l'argent pour améliorer vos compétences de lancer et vos dégâts. Faites attention aux plus gros zombies, car ils subissent beaucoup plus de coups avant de tomber. Vérifiez leur ventre pour savoir exactement combien de fois vous devez les frapper. Pouvez-vous vaincre tous les zombies ? Contrôles : Cliquez et faites glisser - tirez. À propos du créateur : Hot Dog Zombies a été créé par Working Title Studios. Ils sont connus pour Super Planet Fun Time, Floppy Tower et Bumpy Flop, tous jouables ici sur Poki !

Site Web : poki.com

