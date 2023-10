Super Kill-BOI 9000 est un jeu de survie roguelike dans lequel vous incarnez un joli robot qui se nourrit du cœur des monstres que vous tuez et devient plus fort grâce à des améliorations sympas. En tant que stickman brandissant un bâton, vous avez besoin de toute l’aide que vous pouvez obtenir de votre compagnon robotique. Frappez toutes les bêtes à l'aide de votre bâton et fournissez Kill-BOI 9000 avec votre cœur pour qu'il devienne plus fort. Choisissez parmi une grande variété d'armes et d'améliorations pour les combiner. Débloquez des armes, des armures et des chapeaux pour personnaliser votre équipement ! Il y a 3 cartes et de nombreuses améliorations parmi lesquelles choisir : des boulets de canon, des grenades, des trous noirs, des drones, des scies circulaires, et même des mises à jour de synergie pour augmenter l'effet d'un pouvoir. Vous pouvez même y jouer avec votre ami en utilisant le mode coopératif à 2 joueurs ! N'oubliez pas de revenir au menu principal pour tirer sur le levier de Kill-BOI en échange de 100 cœurs, afin de pouvoir lâcher du butin épique pour votre personnage. Assurez-vous de partager Super Kill-BOI 9000 avec votre ami et essayez d'y jouer ensemble ! Déplacez-vous - WASD ou touches fléchéesSuper Kill-BOI 9000 est créé par PlayWithFurcifer. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer gratuitement à Super Kill-BOI 9000 sur Poki. Super Kill-BOI 9000 est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

