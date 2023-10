Gladihoppers est un jeu d'action dans lequel vous combattez dans différentes arènes en tant que gladiateur ! Choisissez entre différents modes, comme le superbe mode carrière, le mode arcade, le combat rapide et l'entraînement. Le but est de survivre le plus longtemps possible. Choisissez entre l'entraîneur, le chirurgien, le prêtre et l'espion qui ont tous des capacités spéciales pour vous aider dans l'arène. Gagnez une victoire et vous gagnerez des bonus de renommée et gagnerez de l'or que vous pourrez utiliser pour acheter des améliorations pour votre combattant comme des armures et des armes. Vous pouvez également améliorer votre force, votre santé et vos compétences comme le charisme, la volonté et le pillage ! Continuez à gagner et à améliorer votre combattant pour devenir le meilleur combattant de l'arène ! Déplacez-vous - avec / a / s / d Attaquez - touches fléchées Lancez le javelot - e Changez de position : barre d'espace Gladihoppers a été créé par Dreamon Studios. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Gladihoppers. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.