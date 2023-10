KiX Dream Soccer est un jeu de football réaliste dans lequel vous pouvez prouver que vous avez ce qu'il faut pour devenir champion de la Coupe du monde ! Jouez à KiX Dream Soccer sur Poki et profitez de trois modes de jeu différents : le mode Histoire, la Super Coupe du Monde ou la Dream Cup ! Menez votre équipe à la victoire et gagnez de l'argent à dépenser pour acheter de nouveaux kits, joueurs et bien plus encore ! Pour une action digne de FIFA, jouez gratuitement à KiX Dream Soccer dans votre navigateur dès aujourd'hui. Contrôles: WASD - Déplacer Barre d'espace - Passe/tir/plaquage À propos du créateur : KiX Dream Soccer est créé par KiX Games.

