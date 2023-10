Affrontez des champions de football à grosse tête ! Ce jeu de sport vous permet de participer à des matchs et tournois en 1 contre 1 et 2 contre 2. Il existe une douzaine d’équipes européennes avec deux joueurs vedettes. En mode Party, vous pouvez rejoindre un ami ou jouer les uns contre les autres. Essayez de battre toutes les équipes dans Heads Arena : Euro Soccer ! Jouez au mode de jeu « Will Grigg Mode » et entendez les fans de football chanter le chant viral « Will Grigg's on fire » à chaque fois que vous marquez avec Will Grigg contre Bastian Schweinsteiger lors du match entre l'Irlande du Nord et l'Allemagne !

Site Web : poki.com

