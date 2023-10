Jouez au jeu "Let Will Grigg Play!" et profitez de l'occasion pour jouer Will Grigg contre la superstar galloise Gareth Bale et entendre les fans de football chanter le chant viral "Will Grigg's on fire" à chaque fois que vous marquez avec Will Grigg. Si nous obtenons un score de 100 000 "Grigg Goals" virtuels, nous pourrions attirer l'attention du manager de l'Irlande du Nord Michael O'Neill et le convaincre de laisser enfin Will Grigg jouer l'EURO 2016 ! Prêts - jouez - marquez !

Site Web : poki.com

