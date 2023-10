Soccer Skills World Cup est un jeu de sport en 3D qui vous permet de participer à des tournois de football bourrés d'action en déplacement. Jouez des matchs de football en ligne réalistes et rapides contre l'ordinateur ou contre de vraies personnes, et menez votre équipe préférée à la victoire ! Choisissez une équipe nationale de football, parcourez les tours des quarts de finale et demi-finales jusqu'à la grande finale du championnat ! Que vous l'appeliez football ou football, vous adorerez ce jeu stimulant. Cela vous mettra au cœur de l’action et fera ressortir vos meilleures compétences. Faites simplement glisser votre doigt avec notre souris dans la direction dans laquelle vous souhaitez vous déplacer. Lorsque vous lâcherez prise, vous botterez le ballon. L'intensité de votre traînée affectera la vitesse de votre joueur, ainsi que la puissance de vos coups de pied. La Coupe du Monde des Techniques de Football vous permettra d'effectuer des remises en jeu, des corner, des fautes et des pénalités ! Êtes-vous prêt à devenir l'équipe de football la plus célèbre du monde ? Faites glisser votre doigt avec la souris dans la direction dans laquelle vous souhaitez vous déplacer. Lorsque vous lâcherez prise, vous botterez le ballon. L'intensité de votre traînée affectera votre vitesse ainsi que votre puissance.Soccer Skills World Cup est un jeu de sport créé par Radical Play. Jouez à leurs autres jeux de sport addictifs sur Poki : Soccer Skills Euro Cup et Soccer Skills Champions LeagueOui, tous les jeux Soccer Skills ont un mode multijoueur qui vous permet de jouer des matchs contre de vraies personnes. Vous pouvez jouer gratuitement à Soccer Skills World Cup sur Poki.Soccer Skills La Coupe du Monde peut être jouée sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

