A Small World Cup

Une Petite Coupe du Monde est un jeu de football amusant à deux joueurs. Votre équipe est composée uniquement d'une poupée de chiffon que vous devez frapper contre le ballon pour marquer un but. Une Petite Coupe du Monde a été créée par Rujo Games. Dans ce jeu, le titre populaire « Mutilate a Doll » rencontre le football, ce qui permet de créer des situations hilarantes. Choisissez de jouer au mode entraînement ou de jouer pour la coupe du monde. Sélectionnez la difficulté, choisissez une équipe et parcourez le tournoi. Assurez-vous de consulter le mode Golden Goal. Dans ce mode, marquer 1 but suffit pour gagner et continuer à travers les étapes du tournoi. Mais attention, votre adversaire n'a lui aussi besoin que d'un seul but. Frappez votre personnage contre le ballon et marquez votre chemin vers la finale. Pouvez-vous gagner une petite Coupe du mondeChoisir un joueur - Clic gaucheDrag joueur - CurseurUne petite Coupe du monde a été créée par Rujo Games, un créateur basé à Milan, en Italie.

