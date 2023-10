Basket Swooshes est un jeu de basket dans lequel vous devez vous frayer un chemin à travers les phases de groupes et remporter le tournoi. Basket Swooshes a été créé par 10x10games. Choisissez l'un des 32 pays représentés lors des phases de groupes et commencez à jouer. La première équipe à marquer 11 points gagne ! Après avoir remporté (ou sauté) les phases de groupes, la phase à élimination directe commence. Gagnez chaque match pour gagner votre place en finale. Pouvez-vous marquer suffisamment de buts pour remporter le tournoi Basket Swooshes ? Contrôles : Clic de souris - tirer À propos du créateur : Basket Swooshes a été créé par 10x10games. Ils sont connus pour leurs jeux sportifs comme Footyzag et Penalty Shooters.

