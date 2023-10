Bouncy Basketball est un jeu de basket à deux joueurs dans lequel vous sautez sur le terrain pour essayer de marquer ! Vous pouvez jouer contre le PNJ ou contre un ami. Essayez d'attraper le ballon en sautant vers lui et relâchez la touche pour tirer. Vous pouvez même dunk en sautant près du cerceau et en relâchant le ballon à temps. Le jeu vous offre de nombreuses options, par exemple en choisissant votre équipe préférée et la possibilité de jouer en équipes de 1, 2 ou 3 personnes. Jouez un match rapide à partir du menu ou participez aux matchs éliminatoires ! Contrôles : Sauter / Saisir la balle - espace ou DShoot - libérer l'espace ou les commandes du joueur D2 - D et JÀ propos du créateur : Bouncy Basketball a été créé par Dreamon Studios. C'est leur deuxième jeu sur Poki, après Gladihoppers !

