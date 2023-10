Pixel Volley est un jeu de volley-ball à 2 joueurs avec un style rétro qui comprend une tonne de personnages, de niveaux et de personnalisation du jeu. Le menu vous permet de choisir entre trois modes différents. L'icône du volleyball est destinée aux matchs rapides. L'icône du trophée correspond à un tournoi et l'icône du podium à la Star League. Lorsque vous gagnez la ligue Star, vous débloquez la ligue Soleil ! En bas, vous avez le superbe mode local à deux joueurs. À côté de cela. le jeu propose de nombreuses options de personnalisation. Il y a déjà plus de 50 personnages parmi lesquels choisir ! Et vous pouvez personnaliser les règles du jeu. Vous pouvez par exemple jouer avec un filet qui monte et descend, un ballon qui rétrécit, ou encore jouer avec un ballon de football américain ou un ballon avec une scie au fond ! Vos personnages agissent comme des quilles de bowling, sautant vers le côté auquel ils font face, alors assurez-vous de toujours vérifier où vont vos personnages. Pouvez-vous battre les tournois, les ligues et vos amis dans Pixel Volley ? Contrôles : Un joueur Déplacer - flèche gauche / flèche droite Deux joueurs Déplacer - flèche gauche / flèche droite Déplacer - Z / X À propos du créateur : Pixel Volley a été créé par FM Studio, basé en Italie. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

