Kingpin Bowling est un jeu de sport d'arcade créé par Frosty Pop. Le bowling n'a jamais été aussi amusant et coloré ! Frayez-vous un chemin sur la piste de bowling et essayez d'éviter les obstacles comme les sodas renversés, les beignets, les crayons et bien plus encore ! Frappez toutes les quilles d'affilée pour activer le mode frappe et accumuler des pièces. Êtes-vous prêt pour une expérience de bowling inoubliable ?Flèche gauche/droite - déplacez-vous vers la gauche/droiteKingpin Bowling est un jeu de sport d'arcade créé par Frosty Pop. C'est leur premier jeu sur Poki !

