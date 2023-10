Desert Worms

Collectez les données ! Échappez aux vers ! En tant que dernière personne restée sur cette planète déserte, vous êtes responsable de la collecte et de la sauvegarde des dernières données de recherche laissées par l'évacuation humaine. Mais attention ! Des vers géants et agressifs sont là pour vous attaquer. Faites la course sur un terrain poussiéreux et évitez les bêtes glissantes pour vous assurer que vos données sont en sécurité ! Contrôles: Touches fléchées gauche/droite - diriger Flèche vers le haut - activer le boost si chargé Flèche vers le bas - active le leurre s'il est chargé Barre d'espace - pause

Site Web : poki.com

