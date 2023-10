Thunderdogs.io

Abattez les chiens ennemis et accumulez des os pour grimper au classement ! Thunderdogs est un jeu de combat multijoueur en ligne qui vous transforme en un chiot volant et combattant. Ramassez une variété d'armes pour détruire les autres joueurs et passer du statut d'opprimé à celui de meilleur. Mais attention : plus vous obtenez d’os, plus vous deviendrez une cible importante ! Survivez en esquivant et en survolant les tirs ennemis afin de riposter. Contrôles : - Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour diriger - Barre d'espace pour tirer - Flèche vers le haut pour augmenter rapidement la vitesse - Flèche vers le bas pour freiner

Site Web : poki.com

