Vous pensez avoir ce qu'il faut pour survivre dans les mines ? Dirigez votre chariot et suivez-le de haut en bas pour éviter les rochers, la dynamite et bien plus encore pour que le Survival Express continue de fonctionner. Cependant, heurtez quelque chose et cela pourrait être la fin de votre trajet. Jusqu’où survivrez-vous ? Contrôles: Flèches haut/bas - Déplacer vers le haut ou vers le bas

Site Web : poki.com

