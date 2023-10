Restricted Zone est un jeu de combat de zombies dans lequel vous êtes seul pour combattre des hordes de zombies attaquants ! Tuez-les tous pour survivre et avancer. Vous cherchez à faire passer vos compétences en matière de combat contre les zombies au niveau supérieur ? Gagnez de l'argent pour acheter de nouvelles armes et améliorations afin de vous protéger. Jouez à Restricted Zone sur Poki et prouvez que vous êtes le tueur de zombies ultime ! Contrôles: WASD ou touches fléchées – Déplacer ; Bouton gauche de la souris - Tirer Bouton droit de la souris - Rouler À propos du créateur : La zone restreinte est créée par Titan Games Studio. Ils sont également les créateurs de Lab Rush et Cards Keeper.

