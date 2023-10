Nous sommes en 4025 et seuls les robots-œufs peuvent sauver le monde des morts-vivants ! Prenez votre équipement et préparez-vous à affronter les vagues de zombies qui veulent vous détruire. Ramassez des armes et sauvez vos camarades œufs en cours de route ! Contrôles: W - Sauter A - Déplacer vers la gauche D - Déplacer vers la droite E - Utiliser une arme R - Recharger F - Lancer une grenade Q - Changer d'arme Bouton gauche de la souris - Cliquez pour tirer À propos du créateur : Eggbot vs Zombies est créé par Eggy Games. Ils sont également les créateurs d'Eggys ​​Big Adventure.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Eggbot vs Zombies. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.