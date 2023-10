C'est le moment de l'aventure pour notre ami Eggy alors qu'il saute et court à travers les mondes pour ramasser autant d'œufs que possible ! Manœuvrez à travers les obstacles, petits et grands, pour atteindre la porte suivante. Si vous avez collecté suffisamment d’œufs dans le monde, vous pourrez passer au suivant ! Contrôles: Flèches gauche/droite - Déplacer vers la gauche/droite Flèche vers le haut - Sauter E - Entrez dans la porte À propos du créateur : Eggy Games est également le créateur d'Eggbot vs Zombies.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Eggys Big Adventure. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.