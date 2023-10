Ninja.io est un jeu de tir multijoueur créé par Rens Rongen. Créez un ninja stickman et mettez vos réflexes à l'épreuve ! Choisissez parmi une grande variété d'armes et battez tous vos adversaires dans des mini-jeux comme Deathmatch et Capture the Flag ! Il existe de nombreuses armes dans votre arsenal telles que des pistolets, des fusils, des fusils de chasse, des pistolets laser, des lance-roquettes, des grenades et bien plus encore ! Vous pouvez également effectuer des sauts et des cascades pour échapper et confondre vos ennemis. Allez-y et prouvez votre valeur dans ce jeu de tir en ligne rapide et plein d'action. Pouvez-vous être le meilleur ninja du monde ? Shuriken ! Abattez vos adversaires. Utilisez les lois de la physique à votre avantage. La gravité aide à augmenter les dégâts, donc tirer sur les ennemis d'en haut vous rend plus puissant ! Déplacer - A/D ou flèches gauche/droite Sauter - W ou vers le haut Tirer - Clic gauche de la souris ou appuyer Voler - Clic droit de la souris Aide - HProne - XLeaderboard - V Lancer une grenade - ES Changer d'arme - QNinja.io a été créé par Rens Rongen. Découvrez leur autre jeu multijoueur sur Poki : Zapper.io L'or se gagne en jouant au jeu. Les victoires, les caps de drapeau, les victoires DM, les victoires TDM et les victoires CTF rapportent tous de l'or. Pour tirer sur le RPG, vous devez vous coucher ou vous accroupir. Vous devrez également appuyer sur Q pour changer d'arme. Vous pouvez jouer à Ninja.io sur votre navigateur sans installer ni télécharger gratuitement sur Poki. Vous avez besoin d'une connexion Internet pour jouer à Ninja.io sur Poki. Oui, Ninja.io est totalement sécurisé. jouer.

Site Web : poki.com

