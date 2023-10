Jetpack Joyride est un jeu de course sans fin bourré d'action dans lequel vous conduisez des véhicules fous et tirez sur des ennemis. Vous êtes Barry Steakfries et vous devez battre tous les scientifiques jusqu'au bout du laboratoire. Vous commencez avec votre fidèle jetpack qui tire automatiquement sur vos adversaires lorsque vous les survolez. Maintenez simplement votre doigt, le bouton gauche de la souris ou la barre d'espace enfoncé pour monter. Et on peut lâcher prise pour descendre. Tirez sur vos ravisseurs et évitez les obstacles mortels tout en ramassant des pièces, des bonus, des armes puissantes et de nombreuses tenues ridiculement élégantes. Partagez le jeu avec vos amis et comparez vos meilleurs scores pour maximiser le plaisir. Jetpack Joyride vous tiendra certainement en haleine avec ses jetpacks propulsés par balles, ses dragons mécaniques géants, ses oiseaux qui tirent de l'argent et bien d'autres surprises passionnantes ! Maintenez enfoncé votre doigt, le bouton gauche de la souris ou la barre d'espace pour monter , et lâchez prise pour descendre. Jetpack Joyride a été créé par Halfbrick Studios. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Jetpack Joyride gratuitement sur Poki. Jetpack Joyride peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Jetpack Joyride. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.