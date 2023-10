Golfparty.io est un jeu de mini-golf multijoueur en ligne dans lequel vous affrontez les autres joueurs pour voir qui peut couler la balle en premier ! Votre objectif est simplement de faire rouler la balle à travers divers pièges, falaises, engins et bien d'autres obstacles jusqu'au trou qui vous attend à la fin du niveau. Vous serez marqué par le nombre de tirs que vous effectuez ainsi que par votre agilité. Essayez de viser soigneusement et de réaliser le moins de putts possible. Maintenez votre doigt ou votre souris enfoncé pour commencer à viser. Vous pouvez faire glisser vers l'arrière pour définir l'intensité de vos tirs et viser à gauche ou à droite pour changer de direction. Relâchez pour tirer ! Invitez vos amis et jouez les uns contre les autres pour voir qui est le golfeur ultime ! Maintenez votre doigt ou votre souris enfoncé pour commencer à viser. Vous pouvez faire glisser vers l'arrière pour définir l'intensité de vos tirs et viser à gauche ou à droite pour changer de direction. Lâchez pour tirer !Golfparty.io a été créé par Milkshake Games. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Golfparty.io gratuitement sur Poki. Golfparty.io peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

