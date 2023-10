Monkey Kick est un jeu d'adresse créé par Totebo. Aidez un singe à donner un coup de pied à son ami le plus loin possible sans jamais perdre son élan. Frappez le singe aussi haut que possible et maintenez votre doigt ou le bouton gauche de la souris enfoncé pour descendre et prendre de l'élan. Vous devez descendre exactement au moment où la pente penche vers le bas. Le singe plantera si vous n'appuyez pas sur le bouton au bon moment. Allez-y et commencez à donner des coups de pied pour voir jusqu'où votre score et votre ami singe peuvent atteindre. "Ce que le singe voit, le singe fait"? Non, la vraie phrase est « Monkey see, Monkey kick » ! Frappez le singe au bon moment et maintenez votre doigt ou la barre d'espace enfoncé pour descendre et prendre de l'élan. Vous devez toucher le sol juste au moment où la pente descend. Coup de pied ou descente - Maintenez enfoncé votre doigt ou le bouton gauche de la souris Monkey Kick a été créé par Totebo. Jouez à leur autre jeu d'adresse sur Poki : Zomball

Site Web : poki.com

