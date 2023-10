Dunk Perfect est un jeu de sport en 3D créé par Ranida Games. Dans ce jeu de basket-ball freestyle slam dunk, votre personnage vise à sauter le plus haut possible pour marquer trois points et aussi quelques points pour le style ! Présentez de superbes mouvements de slam, vivez des niveaux difficiles et débloquez des bonus incroyables pour personnaliser votre personnage. Pouvez-vous obtenir un score parfait dans tous les niveaux ? Sauter - Faites glisser le bouton gauche de la souris et relâchez Rotation - Maintenez les touches fléchées gauche ou droite enfoncées. Dunk Perfect est créé par Ranida Games. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

