Perfect Dunk est un jeu de sport avec une physique de rebond réaliste et une expérience de basket-ball addictive. Tirer au panier n'a jamais été aussi simple et relaxant : tout ce que vous avez à faire est de maintenir le bouton enfoncé et de viser à faire passer le ballon à travers le filet. Faites des combos en chaîne, des rebonds sur les murs et essayez d'augmenter votre score de manière passionnante pour jouer à ce jeu à votre façon. Vos amis pourront-ils battre votre score dans Perfect Dunk ? Partagez ce jeu avec eux et découvrez-le ! Maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé et déplacez le curseur pour viser. Relâchez pour tirer.Perfect Dunk est créé par QKY Games. Jouez à leurs autres jeux Évitez de mourir, Fire Road, Pocket Hockey, Arrower et Neon War sur Poki !

Site Web : poki.com

