Hero Rescue est un jeu d'adresse développé par QKY Games. Dans ce jeu, vous êtes chargé de contrôler un hélicoptère de sauvetage. Cliquez ou appuyez sur l'écran pour soulever l'hélicoptère de sauvetage. Pilotez habilement l'hélicoptère et sauvez les civils d'un incendie de forêt. Vous obtenez plus d’étoiles si vous ne laissez personne derrière vous. Pouvez-vous terminer Hero Rescue sans faire de victimes ? Cliquez ou appuyez sur l'écran pour soulever l'hélicoptère de sauvetage. Perfect Dunk est créé par QKY Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels Évitez Dying, Fire Road, Pocket Hockey et Neon War sur Poki !

Site Web : poki.com

