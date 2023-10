Cannon Strike est un jeu d'adresse créé par QKY Games. Votre objectif est de remplir le seau ci-dessous avec les boules colorées de votre arsenal. Visez intelligemment, tirez avec le canon et remplissez tous les seaux de couleurs. Les balles que vous ne pouvez pas mettre dans le seau déduiront des points de votre score final. Allez-y et partagez Cannon Strike avec vos amis pour comparer vos meilleurs scores ! Cliquez ou appuyez sur l'écran pour tirer des balles dans le conteneur ci-dessous. Chronométrez vos mouvements et essayez de ne gaspiller aucune balle. Cannon Strike est créé par QKY Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Flipper Dunk, Hero Rescue, Eviter Dying, Fire Road, Pocket Hockey et Neon War.

Site Web : poki.com

