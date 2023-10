Dot Rush est un jeu d'adresse développé par QKY Games. Dans ce jeu, vous prenez le contrôle des boules tournantes rouges et bleues et essayez de les fusionner avec le des balles leur tiraient dessus à toute vitesse. Testez vos réflexes en les faisant tourner au bon moment, sinon vous perdrez des points. Allez-y et essayez de battez votre propre score dans cet incroyable jeu d'adresse. Dot Rush est beaucoup plus amusant lorsque vous partagez le jeu avec vos amis et comparez vos scores. Cliquez ou appuyez sur l'écran au bon moment pour retourner les balles. Vous gagnez des points lorsque les boules de la même couleur se touchent. Quand le des couleurs opposées se touchent, vous perdez des points. Dot Rush est créé par QKY Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Bouncy Dunks, Power Light, Cannon Strike, Flipper Dunk, Hero Rescue, Évitez de mourir, Fire Road, Pocket Hockey et Neon War

Site Web : poki.com

