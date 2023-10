James Gun est un jeu d'adresse amusant créé par Sakkat Studios. Vous êtes brisé et vous devez sauter par la fenêtre de votre amant, maintenant ! Essayez d'atterrir sur votre voiture de sport sans tomber vers une mort certaine. Tenez-vous aux rebords pour ralentir votre chute, accrochez-vous à un autre rebord et lâchez prise lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous découvrirez bientôt que la gravité de votre relation est bien plus dangereuse que celle qui vous fait sortir furtivement de cet appartement. Tenez-vous sur un rebord - (Maintenez enfoncé) la barre d'espace, le bouton gauche de la souris ou votre doigt. L'évasion indécente est créée par Studios de Sakkat. Jouez gratuitement à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Sweet Run et Ground Digger

