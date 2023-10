GIRP est un jeu d'adresse créé par Bennett Foddy. Démontrez vos compétences en escalade en utilisant l'alphabet ! Appuyez sur les touches de votre clavier affectées aux rochers sur un mur pour fléchir et remonter sa surface. Ne lâchez pas une clé sans sécuriser votre place sur le mur en saisissant une autre poignée, sinon vous tomberez à l'eau. Jusqu’où peut-on aller avec GIRP ? Partagez le jeu avec vos amis et comparez vos meilleurs scores ! Grimper - Maintenez enfoncées les touches du clavier que vous voyez à l'écran pour saisir la poignée correspondante. GIRP a été créé par Bennett Foddy. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Get On Top et Too Many Ninjas

