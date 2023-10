Cactu-Sama 2 est un jeu de plateforme et de réflexion créé par Diemorth. Aidez notre ami cactus à retrouver son kouhai dans le désert en passant par des cascades, des piques, des pièges et des blocs inconstants. Activez et désactivez les blocs obstacles au bon moment pour passer les niveaux sans vous noyer. Déplacez-vous sur ou sous les blocs sans toucher l'eau et créez une sortie dégagée ! Pouvez-vous terminer chaque niveau avant vos amis ? Partagez le jeu avec eux et découvrez-le ! Chaque couleur de bloc correspond à un chiffre : 1, 2, 3 ou 4. Appuyez sur le chiffre correspondant pour activer et désactiver les blocs. Assurez-vous de ne pas toucher l'eau ! Déplacer - Touches fléchées ou glisser Changer le bloc - 1, 2, 3 ou 4 Cactu-Sama 2 est créé par Diemorth. Ils ont un autre jeu de réflexion sur Poki : Cactu-Sama et Frostwing

Site Web : poki.com

