Block Toggle est un jeu de réflexion dans lequel vous devez traverser le niveau en laissant apparaître et disparaître des parties du niveau avec la touche 1/2/3. Le jeu augmente lentement en difficulté et de nouveaux blocs sont introduits. Certains apparaissent et disparaissent en sautant, d'autres disparaissent pour toujours lorsqu'on marche dessus une fois. Le jeu vous apprend lentement chaque nouvel obstacle et les combine plus tard. Pouvez-vous terminer chaque niveau dans Block Toggle ?Contrôles : Sauter - flèche vers le haut ou wDéplacement latéral - flèche gauche/droite ou a/d Toggle blocs - 1/2/3À propos du créateur : Block Toggle a été créé par Robert Alvarez. C'est son deuxième jeu sur Poki après Isotoles !

Site Web : poki.com

