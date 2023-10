Chessformer est un jeu de réflexion créé par Robert Alvarez. Ayant les meilleures qualités des échecs, Chessformer offre une expérience de jeu de société basée sur une grille utilisant les pièces d'échecs familières que vous connaissez et aimez. Ces pièces bougent comme prévu, mais elles tombent après avoir bougé et ne peuvent plus bouger tant qu'elles n'ont pas arrêté de tomber. Le but de chaque niveau est de capturer le roi adverse. Mais ne vous inquiétez pas de perdre vos pièces au profit du roi, qui est paresseux et ne bouge jamais. Êtes-vous prêt à devenir le dernier prodige des échecs ? Déplacer la pièce - Cliquez sur la pièce que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur l'un des points. Chessformer a été créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux sur Poki : Resizer, Block Toggle et Isotoles.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Chessformer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.