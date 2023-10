Isotoles est un jeu de réflexion pour lequel vous avez besoin de sérieuses compétences. Vous jouez à un jeu de réflexion sur une grille isométrique et votre objectif est d'atteindre la sortie en coloriant des tuiles et en créant un chemin qui vous y mène. Certaines tuiles peuvent être traversées plusieurs fois, cela est indiqué par le numéro qui figure dessus. Il existe différentes tuiles qui ont leurs propres règles. Par exemple, les tuiles grises peuvent toujours être traversées et les tuiles clés violettes ouvrent une autre tuile violette fermée. Le jeu est disponible sur ordinateur et mobile. Il y a un total de 50 niveaux. Êtes-vous assez habile pour terminer le jeu en entier ? Déplacer - touches fléchées / WASD / clic de souris Démarrer - espace / entrée / clic Redémarrer - R Passer l'annonce de niveau - L Retour - escIsotiles a été créé par Robert Alvarez. C'est son premier jeu sur Poki, et il a également réalisé Block Toggle !

