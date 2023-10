Dark Light Swap est un jeu de plateforme et de réflexion sur la manipulation de l'espace négatif. Vous devez guider deux personnages cubiques nommés "Light" et "Dark" et les aider à atteindre le portail de sortie à travers des niveaux labyrinthiques remplis d'obstacles. La lumière peut pousser les murs clairs tandis que l’obscurité peut pousser les murs sombres. Basculez entre les deux personnages, planifiez soigneusement vos mouvements et assurez-vous que les deux personnages passent par leur portail. Et n'oubliez pas : vous ne pouvez pousser le mur que s'il y a de la place derrière pour les pousser ! Combien de niveaux pourrez-vous terminer dans ce jeu de puzzle brillant et intelligemment construit ? Partagez Dark Light Swap avec vos amis et comparez vos scores ! Dark Light Swap est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux de réflexion sur Poki : Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotoles, Chessformer et Resizer.

Site Web : poki.com

