Ledge Throw est un jeu de puzzle dans lequel vous créez des plates-formes temporaires sur lesquelles monter et complétez des puzzles de plate-forme de manière créative. Tout d’abord, utilisez le WASD ou les touches fléchées pour courir et sauter. En appuyant sur X, vous lancerez une plate-forme en forme de boomerang sur laquelle vous pourrez vous tenir debout. Cependant, créer une autre plate-forme détruit celle créée précédemment - même si vous vous trouvez actuellement dessus ! Soyez donc prudent et réfléchissez à vos mouvements avant de vous lancer dans un danger. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué : vous pouvez toujours utiliser un indice pour vous montrer l'ordre des mouvements. Il y a 24 niveaux amusants et des puzzles intelligemment conçus pour vous faire gratter la tête ! Ledge Throw est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux de réflexion sur Poki : Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotoles, Chessformer et Resizer. Vous pouvez jouer à Ledge Throw gratuitement sur Poki. Ledge Throw peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ledge Throw. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.