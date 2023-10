Blockins est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous manipulez et empilez des blocs de type Tetris pour atteindre le portail. Vous obtiendrez plusieurs blocs avec des formes uniques - et vous pourrez passer le niveau même si vous parvenez à en faire entrer un dans le portail ! Changez de bloc, sautez d'une plateforme à une autre, empilez parfois des blocs les uns sur les autres pour ce faire, ou même faites pivoter les pièces. De nombreux obstacles créatifs s'opposent au portail, vous découvrirez donc de nombreuses énigmes surprenantes et satisfaisantes à résoudre. Ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours utiliser un indice pour vous montrer comment passer le niveau. Blockins est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux de réflexion sur Poki : One Button Bounce, Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotoles, Chessformer et Resizer. Vous pouvez jouer aux Blockins gratuitement sur Poki. Les Blockins peuvent être joués sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

