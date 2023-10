Resizer est un jeu de plateforme et de puzzle 2D créé par Robert Alvarez. Traversez des obstacles impossibles à l'aide des portails qui changent votre taille. Il existe plusieurs tailles différentes nécessaires pour surmonter les différents types d'énigmes à chaque niveau. Utilisez les objets de l'environnement pour vous faciliter la tâche : poussez des boîtes, rebondissez sur des ressorts, récupérez des clés et bien plus encore ! Allez grand ou rentrez chez vous, mais assurez-vous de passer d'abord par le portail. Déplacer - WAD ou touches fléchées Réinitialiser - RBack - Esc ou BResizer est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux sur Poki : Block Toggle et Isotoles.

Site Web : poki.com

