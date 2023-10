Plactions est un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel vous disposez d'actions limitées pour franchir les obstacles et terminer le niveau. Sautez, foncez, activez les lasers, inversez la gravité et téléportez-vous pour vous frayer un chemin vers la sortie de chaque niveau. Plactions mélange de manière intelligente les jeux de plateforme, les énigmes et le contre-la-montre et offre une expérience de puzzle sans précédent. N'oubliez pas de le partager avec vos amis et voyez qui peut terminer le jeu le plus rapidement ! Plactions est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux de réflexion sur Poki : Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotoles, Chessformer et Resizer.

Site Web : poki.com

