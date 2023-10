Teleport Jumper est un jeu de plateforme et de réflexion en 2D créé par Robert Alvarez. Utilisez une téléportation à courte portée pour contourner les obstacles et atteindre la sortie de chaque niveau. Utilisez la clé de téléportation pour ouvrir une nouvelle boîte sur laquelle vous pouvez contrôler où vous réapparaîtrez. Organisez exactement l'endroit où vous vous téléporterez et choisissez soigneusement vos étapes pour terminer le niveau via le portail. N'oubliez pas de partager Teleport Jumper avec vos amis ! Déplacer - WASD ou touches fléchéesTéléporter - X, J ou EspaceAnnuler la téléportation - C ou KReset - RBack - Esc ou BTeleport Jumper est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux sur Poki : Block Toggle, Isotoles, Chessformer et Resizer

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Teleport Jumper. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.